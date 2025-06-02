Спутниковый интернет на борту самолета не повлияет на стоимость билетов, однако станет отдельной платной услугой для пассажиров. Об этом НСН заявил управляющий партнер ТМТ-консалтинг Константин Анкилов.

Сервис, позволяющий пассажирам пользоваться интернетом в российских самолетах, может появиться в 2027-2028 годах, через полгода после завершения развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440». Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Агафонов на десятой конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает ТАСС. Анкилов объяснил, что Россия выбрала спутниковую технологию приема интернета в самолете вместо технологии ATG с вышками на земле, используемой в США, из-за размеров страны.