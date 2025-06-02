Аналитики: Спутниковый интернет в самолётах не повлияет на стоимость билетов
Авиаперевозчики получат выгоду от появления интернета на борту лайнеров, так как это и повысит привлекательность услуг авиакомпаний, и привлечет дополнительные деньги, сказал НСН Константин Анкилов.
Спутниковый интернет на борту самолета не повлияет на стоимость билетов, однако станет отдельной платной услугой для пассажиров. Об этом НСН заявил управляющий партнер ТМТ-консалтинг Константин Анкилов.
Сервис, позволяющий пассажирам пользоваться интернетом в российских самолетах, может появиться в 2027-2028 годах, через полгода после завершения развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440». Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Агафонов на десятой конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает ТАСС. Анкилов объяснил, что Россия выбрала спутниковую технологию приема интернета в самолете вместо технологии ATG с вышками на земле, используемой в США, из-за размеров страны.
«Россия идет путем спутниковой связи с учетом масштабов страны. Вместе с тем технология ATG использовалась в России несколько лет назад, но в связи с санкциями поставщики этого решения ушли. Соответственно, у нас пропал доступ в интернет в самолетах. Кроме того, мы сделали выбор в пользу спутниковой технологии, так как она будет решать сразу несколько задач, в том числе и обеспечение связи в самолетах. Понятно, что поставщики решений будут договариваться с авиакомпаниями. В любом случае авиаперевозчик заинтересован в том, чтобы, с одной стороны, повысить привлекательность своих услуг, с другой стороны, зарабатывать дополнительные деньги, поскольку услуга будет платной, хотя, как показывает практика, обычно не влияющей на стоимость билета», — сказал Анкилов.
Также собеседник НСН отметил, что дополнительное оборудование вряд ли увеличит расход авиатоплива.
«Не думаю, что это настолько массивное оборудование и что оно существенно скажется на аэродинамике и на расходе топлива», — подытожил он.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил, что большинству пассажиров не нужен спутниковый интернет в полете, кроме того россияне уже платят много дополнительных сборов, что способствует удорожанию авиабилетов.
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