Доступ пользователей «Ростелекома» к зарубежным интернет-ресурсам восстановлен

«Ростелеком» сообщил, что проблемы с доступом к зарубежным интернет-ресурсам решены. Ранее в компании подтвердили наличие трудностей. Там отметили, что доступ временно затруднен из-за возможного сбоя на одной из площадок обмена трафиком в Европе.

«Ростелеком» подтвердил проблемы пользователей с доступом к зарубежным ресурсам

Ранее о том, что проблемы с доступом к отдельным ресурсам возникли у пользователей «Ростелекома» из ряда российских городов, в том числе Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, стало известно из данных Downradar. Telegram-канал «Код Дурова» сообщил, что у пользователей не открываются веб-версия Telegram и «практически все зарубежные сервисы».

Пользователи «Ростелеком» пострадали из-за сбоя в одной из точек обмена трафиком у партнера компании в Стокгольме, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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