Доступ пользователей «Ростелекома» к зарубежным интернет-ресурсам восстановлен

Ранее о том, что проблемы с доступом к отдельным ресурсам возникли у пользователей «Ростелекома» из ряда российских городов, в том числе Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, стало известно из данных Downradar. Telegram-канал «Код Дурова» сообщил, что у пользователей не открываются веб-версия Telegram и «практически все зарубежные сервисы».

Пользователи «Ростелеком» пострадали из-за сбоя в одной из точек обмена трафиком у партнера компании в Стокгольме, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.



