«Ростелеком» подтвердил проблемы пользователей с доступом к зарубежным ресурсам
У пользователей «Ростелекома» из ряда российских городов, в том числе Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, появились проблемы с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам, подтвердили в компании.
Там отметили, что доступ временно затруднен из-за возможного сбоя на одной из площадок обмена трафиком в Европе. В компании уточнили, что в России сети «Ростелекома» работают штатно, передает «Коммерсант».
Ранее о проблемах пользователей «Ростелекома» стало известно из данных Downradar. Telegram-канал «Код Дурова» сообщил, что у пользователей не открываются веб-версия Telegram и «практически все зарубежные сервисы», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru