«Ростелеком» подтвердил проблемы пользователей с доступом к зарубежным ресурсам

У пользователей «Ростелекома» из ряда российских городов, в том числе Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, появились проблемы с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам, подтвердили в компании.

«Тинькофф» выпустит карты UnionPay для оплаты в Турции и странах Африки

Там отметили, что доступ временно затруднен из-за возможного сбоя на одной из площадок обмена трафиком в Европе. В компании уточнили, что в России сети «Ростелекома» работают штатно, передает «Коммерсант».

Ранее о проблемах пользователей «Ростелекома» стало известно из данных Downradar. Telegram-канал «Код Дурова» сообщил, что у пользователей не открываются веб-версия Telegram и «практически все зарубежные сервисы», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ИнтернетРостелеком

Горячие новости

Все новости

партнеры