«Проблемы в Стокгольме»: Аналитик объяснил крупный сбой в работе «Ростелекома»

Эльдар Муртазин заявил в эфире НСН, что компания «пострадала» из-за сбоя у партнера в Стокгольме в одной из точек обмена трафиком.

Пользователи «Ростелеком» пострадали из-за сбоя в одной из точек обмена трафиком у партнера компании в Стокгольме, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.

Крупный сбой зафиксирован в работе провайдера «Ростелеком», о проблемах сообщают пользователи по всей России. Так, юзеры не могут воспользоваться веб-версиями Telegram и многими зарубежными сервисами. Компания подтвердила сбой, к 11:40 мск отчиталась о его устранении.

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«В Стокгольме произошел сбой в одной из точек обмена трафиком, которыми пользуется «Ростелеком». Это проблема именно дата-центра, который не принадлежит российской компании. Из-за этого сбоя большое количество сервисов не работает, трафик не ходит. Особенно это касается серверов, у которых расположены в Европе дата-центры. Это Telegram и так далее», - объяснил он.

Муртазин отметил, что полностью проблема будет устранена именно после решения ситуации в Стокгольме, пока пользователи могут пользоваться сервисами VPN.

«Решить эту проблему можно для абонента «Ростелеком» очень просто – включить VPN. Любой VPN создает тоннель до сервера, расположенного в другой стране. Это решает проблему. Ожидается, что проблема будет решена в ближайшие часы. Это банальный технический сбой, это не проблема «Ростелеком», это проблема партнера. Это не их зона ответственности. Интернет международный, ресурсы находятся в разных точках планеты», - рассказал он.

Чтобы Россию не отключили от смартфонов, необходимо создать полмиллиона защищенных устройств, для этого есть полгода, ранее заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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