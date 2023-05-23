«Проблемы в Стокгольме»: Аналитик объяснил крупный сбой в работе «Ростелекома»

Пользователи «Ростелеком» пострадали из-за сбоя в одной из точек обмена трафиком у партнера компании в Стокгольме, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.

Крупный сбой зафиксирован в работе провайдера «Ростелеком», о проблемах сообщают пользователи по всей России. Так, юзеры не могут воспользоваться веб-версиями Telegram и многими зарубежными сервисами. Компания подтвердила сбой, к 11:40 мск отчиталась о его устранении.