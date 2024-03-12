Блогер Wylsacom заявил, что Honor и Samsung вернутся в Россию вслед за Apple
Honor, Xiaomi и Samsung заинтересованы в российском рынке, они продолжают работать в стране через гибридные схемы, однако говорить об официальном возвращении пока рано, сказал НСН Валентин Петухов.
Как только компания Apple сможет вернуться на российский рынок, все остальные популярные бренды электроники последуют ее примеру, терять российского покупателя не хочет никто. Об этом в интервью НСН заявил блогер Wylsacom (Валентин Петухов).
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Honor, Xiaomi, Samsung и другие популярные бренды электроники возобновили в России официальную рекламную деятельность после ее приостановки в 2022 году. Петухов заявил, что эти бренды заинтересованы в наращивании продаж на российском рынке.
«Они и не уходили с нашего рынка, хотя и прекращали на какое-то время маркетинговую активность. Сейчас, применяя гибридные схемы, работая через партнеров и аккуратно начиная какую-то самостоятельную деятельность, они показывают, что шоковый период прошел, выстраиваются новые процессы. Думаю, что никто не хочет терять наш рынок», — сказал Петухов.
По мнению собеседника НСН, официального возвращения брендов стоит ждать после прихода в Россию компании Apple.
«Думаю, что в чистом виде официально возвращаться пока все побаиваются, опасаясь вторичных санкций и претензий со стороны достаточно крупных игроков, рынка в целом. Но все, подстроившись под новую реальность, продолжают и официальное сервисное обслуживание, и поставки новых устройств. Думаю, что как только появится возможность официально вернуться, бренды сразу же ей воспользуются. Здесь неким маркером может являться компания Apple. Как только условия позволят ей вернуться на наш рынок, все остальные прибегут вслед за ней», — подытожил он.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что доля рынка Apple в России сократилась в три раза.
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