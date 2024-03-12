Блогер Wylsacom заявил, что Honor и Samsung вернутся в Россию вслед за Apple

«Они и не уходили с нашего рынка, хотя и прекращали на какое-то время маркетинговую активность. Сейчас, применяя гибридные схемы, работая через партнеров и аккуратно начиная какую-то самостоятельную деятельность, они показывают, что шоковый период прошел, выстраиваются новые процессы. Думаю, что никто не хочет терять наш рынок», — сказал Петухов.

По мнению собеседника НСН, официального возвращения брендов стоит ждать после прихода в Россию компании Apple.

«Думаю, что в чистом виде официально возвращаться пока все побаиваются, опасаясь вторичных санкций и претензий со стороны достаточно крупных игроков, рынка в целом. Но все, подстроившись под новую реальность, продолжают и официальное сервисное обслуживание, и поставки новых устройств. Думаю, что как только появится возможность официально вернуться, бренды сразу же ей воспользуются. Здесь неким маркером может являться компания Apple. Как только условия позволят ей вернуться на наш рынок, все остальные прибегут вслед за ней», — подытожил он.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что доля рынка Apple в России сократилась в три раза.

