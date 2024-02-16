Киберэксперт назвал сумму, которую мошенники украли у россиян на 14 февраля
С 12 по 14 февраля 2024 года мошенники из пяти группировок украли у россиян 2,3 миллиона рублей по схеме фейковых свиданий, что вдвое больше, чем годом ранее. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.
По словам эксперта, киберпреступники под видом привлекательной девушки знакомятся с жертвой в соцсетях или на сервисах знакомств, и перед «встречей» отправляют ссылку на фейковый сайт, прося оплатить «билеты» на концерт, в кино или театр.
«Нельзя оплачивать покупки на незнакомых сайтах, переходить по ссылкам, которые присылают неизвестные, нужно приобретать билеты самостоятельно и только на проверенных ресурсах», — напоминает он.
Егоров также призвал по возможности включить двухфакторную аутентификацию для аккаунтов и не разглашать свои персональные данные, в том числе информацию о реквизитах карты.
Ранее сообщалось, что кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков России почти 16 миллиардов рублей. При этом преступники чаще вели адресные и подготовленные атаки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru