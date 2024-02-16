Киберэксперт назвал сумму, которую мошенники украли у россиян на 14 февраля

По словам эксперта, киберпреступники под видом привлекательной девушки знакомятся с жертвой в соцсетях или на сервисах знакомств, и перед «встречей» отправляют ссылку на фейковый сайт, прося оплатить «билеты» на концерт, в кино или театр.

«Нельзя оплачивать покупки на незнакомых сайтах, переходить по ссылкам, которые присылают неизвестные, нужно приобретать билеты самостоятельно и только на проверенных ресурсах», — напоминает он.

Егоров также призвал по возможности включить двухфакторную аутентификацию для аккаунтов и не разглашать свои персональные данные, в том числе информацию о реквизитах карты.

Ранее сообщалось, что кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков России почти 16 миллиардов рублей. При этом преступники чаще вели адресные и подготовленные атаки, передает «Радиоточка НСН».

