Киберэксперт назвал сумму, которую мошенники украли у россиян на 14 февраля

С 12 по 14 февраля 2024 года мошенники из пяти группировок украли у россиян 2,3 миллиона рублей по схеме фейковых свиданий, что вдвое больше, чем годом ранее. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

В январе мошенники создали почти пять тысяч поддельных сайтов

По словам эксперта, киберпреступники под видом привлекательной девушки знакомятся с жертвой в соцсетях или на сервисах знакомств, и перед «встречей» отправляют ссылку на фейковый сайт, прося оплатить «билеты» на концерт, в кино или театр.

«Нельзя оплачивать покупки на незнакомых сайтах, переходить по ссылкам, которые присылают неизвестные, нужно приобретать билеты самостоятельно и только на проверенных ресурсах», — напоминает он.

Егоров также призвал по возможности включить двухфакторную аутентификацию для аккаунтов и не разглашать свои персональные данные, в том числе информацию о реквизитах карты.

Ранее сообщалось, что кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков России почти 16 миллиардов рублей. При этом преступники чаще вели адресные и подготовленные атаки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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