Бодрящий штраф: Кто ответит за продажу «серых» сим-карт в России
Все сим-карты реализуются в России только с одобрения операторов связи, но некоторые из них могут хитрить в поисках дополнительной прибыли, сказал НСН Эльдар Муртазин.
Большой штраф за продажу «серых» сим-карт взбодрит операторов для того, чтобы они более качественно проверяли данные, которые им предоставляются партнерами, сказал НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Штрафы для операторов связи за продажу сим-карт в обход законодательства поднимут до одного миллиона рублей, пишут «Известия». Такой проект, разработанный Минцифры, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Изменения направлены на борьбу с кибермошенничеством, которое осуществляется в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. Муртазин отметил, что все сим-карты реализуются в России только с одобрения операторов связи.
«Никакие сим-карты не могут продаваться без ведома операторов. Сам бизнес устроен достаточно просто: есть партнеры, которые продают сим-карты по соглашению с оператором и предоставляют данные о том, на кого зарегистрирована эта сим-карта. В поисках дополнительной прибыли такие дилеры могут предоставлять неправильные паспортные данные. Задача оператора — проверить эти данные, сделав запрос в МВД. Если данные неправильные, то сим-карта просто прекращает работать. Все инициативы направлены на борьбу именно с такими ситуациями, когда возможно оформление сим-карты через такого дилера, а не через оператора. Большой штраф позволит взбодрить операторов для того, чтобы они более качественно проверяли те данные, которые им предоставляются», — сказал собеседник НСН.
Он также отметил, что рост штрафов для операторов не скажется на стоимости связи.
«Дополнительных затрат как таковых не требуется. Нужно просто щепетильно выбирать партнеров, смотреть внимательно на то, что они делают. Вся эта история никак не повлияет на цены на связь», — добавил Муртазин.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН заявил, что операторы связи могут точно определять, для чего используется сим-карта, а потому и отключать их могут не массово, а точечно.
