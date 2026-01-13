Он также отметил, что рост штрафов для операторов не скажется на стоимости связи.



«Дополнительных затрат как таковых не требуется. Нужно просто щепетильно выбирать партнеров, смотреть внимательно на то, что они делают. Вся эта история никак не повлияет на цены на связь», — добавил Муртазин.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН заявил, что операторы связи могут точно определять, для чего используется сим-карта, а потому и отключать их могут не массово, а точечно.

