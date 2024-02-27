«Обезьяна с гранатой»: Муртазин объяснил массовый сбой в мессенджерах халатностью
Аналитик Mobile Research Group в разговоре с НСН заявил, что к массовому сбою в работе мессенджеров мог привести человеческий фактор.
К масштабному сбою в работе мессенджеров в России, зафиксированному 27 февраля, могла привести халатность профильных сотрудников, рассказал в интервью НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Пользователи Сети пожаловались на массовые сбои в работе мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber, а также видеохостинга YouTube. С восстановлением доступа у части россиян также заработал без VPN и ранее заблокированный Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и соцсеть X. Напомнив про масштабный сбой в работе домена «.ru» в начале февраля, Муртазин призвал делать выводы из случившегося.
«Имея инструмент блокировки и фильтрации трафика, кто-то неправильно его включил, а российские и зарубежные соцсети попали под раздачу. Спустя час все отмотали назад, но тревожит тенденция, что к оборудованию имеют доступ люди, которые сначала делают, потом думают. Называется – обезьяна с гранатой, никогда не знаешь, что произойдет. При этом причины сбоя расследуют те же люди, которые и занимаются инструментами блокировки. Это пчелы против меда, нереальная история. Была бы она однократной, можно было бы понять, простить и забыть. Но рано или поздно доиграемся, надо делать выводы из этих первых звоночков», - рассказал он.
Собеседник НСН также предположил, что сбой на территории России вполне мог привести к блокировке Telegram в других странах и назвал случившееся «выстрелом в ногу».
«У Telegram действительно был частичный сбой в ряде стран. Возможно он был вызван блокировкой в России и распространился из России. Мы сами себе в ногу стреляем, на данный момент такая стрельба ни к чему хорошему не приводит», - заявил он.
Ранее Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что к сбою подобного масштаба могло привести тестирование какого-нибудь нового российского программного обеспечения.
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