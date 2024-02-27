«Обезьяна с гранатой»: Муртазин объяснил массовый сбой в мессенджерах халатностью

Пользователи Сети пожаловались на массовые сбои в работе мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber, а также видеохостинга YouTube. С восстановлением доступа у части россиян также заработал без VPN и ранее заблокированный Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и соцсеть X. Напомнив про масштабный сбой в работе домена «.ru» в начале февраля, Муртазин призвал делать выводы из случившегося.

«Имея инструмент блокировки и фильтрации трафика, кто-то неправильно его включил, а российские и зарубежные соцсети попали под раздачу. Спустя час все отмотали назад, но тревожит тенденция, что к оборудованию имеют доступ люди, которые сначала делают, потом думают. Называется – обезьяна с гранатой, никогда не знаешь, что произойдет. При этом причины сбоя расследуют те же люди, которые и занимаются инструментами блокировки. Это пчелы против меда, нереальная история. Была бы она однократной, можно было бы понять, простить и забыть. Но рано или поздно доиграемся, надо делать выводы из этих первых звоночков», - рассказал он.

Собеседник НСН также предположил, что сбой на территории России вполне мог привести к блокировке Telegram в других странах и назвал случившееся «выстрелом в ногу».

«У Telegram действительно был частичный сбой в ряде стран. Возможно он был вызван блокировкой в России и распространился из России. Мы сами себе в ногу стреляем, на данный момент такая стрельба ни к чему хорошему не приводит», - заявил он.

Ранее Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что к сбою подобного масштаба могло привести тестирование какого-нибудь нового российского программного обеспечения.



