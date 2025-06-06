В Красноярске мужчина напал с ножом на прохожего

Психически нездоровый мужчина напал с ножом на прохожего в Красноярске, правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, ЧП произошло накануне вечером на детской площадке близ домов на улице Вильского. Потерпевший проходил по тротуару, разговаривая по телефону, в это время подозреваемый напал на него с кухонным ножом и нанес не менее двух ударов в область лица и шеи. Прохожий пытался обороняться, ему удалось убежать, но нападавший преследовал его.

«Мужчине удалось спрятаться в торговом павильоне и вызвать экстренные службы. Очевидцы обезоружили нападавшего. Приехавшие... сотрудники полиции задержали его на месте происшествия», - указали в СК.

Предварительно, у подозреваемого психическое расстройство, он состоит на учете у психиатра. Следствие намерено ходатайствовать о заключении нападавшего под стражу.

Ранее в пермском Краснокамске мужчина с ножом в результате конфликта ранил своего оппонента, правонарушителя доставили в полицию, пишет Ura.ru.

