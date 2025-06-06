В Госдуму внесли законопроекты о переименовании трех городов Чечни

Законопроекты о переименовании трех городов в Чечне внесли в Госдуму, с инициативами выступил парламент республики. Документы размещены в электронной базе нижней палаты.

Речь идет о населенных пунктах Шелковская, Наурская и Серноводское. Ранее их преобразовали в города, объединив с другими поселениями. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что теперь названия городов не соответствуют правилам орфографии.

Так, Шелковскую хотят переименовать в Терек: город находится на левом берегу одноименной реки. Кроме того, его название не выполняет свою функцию, так как населенный пункт не связан с производством или реализацией шелковой продукции.

При этом город Наурская захотели назвать Невре (в переводе с чеченского языка «север»). Парламентарии считают, что это наименование отражает наиболее характерные признаки населенного пункта, находящегося в северной части Чечни.

В свою очередь, Серноводское предложили переименовать в Серноводск. В законопроекте указано, что наименование отражает географическую особенность города, на территории которого расположены многочисленные серные источники.

Ранее движение «Ветераны России» предложило переименовать Волгоград в Сталинград, общественники направили соответствующее обращение президенту Владимиру Путину, пишет Ura.ru.

