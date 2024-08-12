Директор ядерного центра Костюков: «царь-лазер» заработает через пять лет

Лазерная установка УФЛ-2М, известная как «царь-лазер» благодаря своей мощной производительности, начнет работать в полном объеме примерно в 2028-2029 годах. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков.

Костюков сообщил, что была успешно отработана технология, физическая модель и начальные этапы разработки, связанные с инженерными системами. По его словам, установка начнет демонстрировать свои результаты в течение ближайших четырех-пяти лет.