Директор ядерного центра Костюков: «царь-лазер» заработает через пять лет
Лазерная установка УФЛ-2М, известная как «царь-лазер» благодаря своей мощной производительности, начнет работать в полном объеме примерно в 2028-2029 годах. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков.
Костюков сообщил, что была успешно отработана технология, физическая модель и начальные этапы разработки, связанные с инженерными системами. По его словам, установка начнет демонстрировать свои результаты в течение ближайших четырех-пяти лет.
Установка УФЛ-2М, разработанная в Саровском ядерном центре, предназначена для моделирования и проектирования новых типов ядерного оружия, исследуя процессы, происходящие при взрыве.
В мире такие установки есть только у США, Франции и России. УФЛ-2М планируется с выходной мощностью 4,6 МДж и 2,8 МДж на мишени, что превосходит аналоги NIF в США и LMJ во Франции, которые имеют мощности 1,8 МДж и 2 МДж соответственно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru