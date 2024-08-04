В МИД допустили развертывание ракет в ядерном оснащении в ответ на действия Запада

«Я допускаю, что может настать момент, когда это понадобится», - сказал дипломат в ответ на вопрос о вероятности такого сценария.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что Москва откажется от одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности при появлении американских ракет в Германии. В Берлине заявили, что «приняли к сведению» слова российского лидера.

Минобороны РФ 31 июля объявило о старте третьего этапа учения нестратегических ядерных сил, напоминает «Радиоточка НСН».

