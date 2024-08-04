В МИД допустили развертывание ракет в ядерном оснащении в ответ на действия Запада
Москва может принять решение о развертывании ракет в ядерном оснащении в ответ на действия Запада, заявил в интервью телеканалу «Россия-1» заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я допускаю, что может настать момент, когда это понадобится», - сказал дипломат в ответ на вопрос о вероятности такого сценария.
Ранее президент России Владимир Путин допустил, что Москва откажется от одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности при появлении американских ракет в Германии. В Берлине заявили, что «приняли к сведению» слова российского лидера.
Минобороны РФ 31 июля объявило о старте третьего этапа учения нестратегических ядерных сил, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД допустили развертывание ракет в ядерном оснащении в ответ на действия Запада
- Медведев: Выданные за границу в результате обмена россияне являются предателями
- При атаке украинского дрона на многоквартирный дом в Шебекино погибла женщина
- Трехкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс из Ямайки снялась с Игр
- На Олимпиаде в Париже отказались проводить турнир по плаванию на открытой воде в Сене
- СМИ: Предполагаемый фигурант дела Савельева занимался бизнесом в Туле
- СМИ: Поставка истребителей F-16 на Украину сыграет на руку Москве
- Тела троих утонувших при попадании в шлюз человек нашли в Приморье
- В автокатастрофе на Варшавском шоссе в Москве погибли три человека
- Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» разбили склад боеприпасов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru