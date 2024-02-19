Deutsche Telekom анонсировала ИИ-смартфон без приложений

Немецкая корпорация Deutsche Telekom анонсировала выпуск первого смартфона с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил портал Android Central.

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Компания представит концепцию гаджета на выставке Mobile World Congress в конце февраля. Смартфон основан на технологиях искусственного интеллекта. Он не будет иметь приложений.

Девайс обрабатывает запросы владельца через облачный сервис и модуль искусственного интеллекта. Устройством можно управлять голосом или с помощью сенсорного дисплея.

Модель назвали T Phone. Данных о характеристиках смартфона и дате поступления в продажу пока нет.

Ранее в операционной системе Windows 11 появились функции на основе ИИ. У пользователей есть возможность создать свой голосовой аватар и использовать его в ходе деловых встреч, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектГаджетыСмартфоны

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