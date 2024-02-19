Deutsche Telekom анонсировала ИИ-смартфон без приложений
Немецкая корпорация Deutsche Telekom анонсировала выпуск первого смартфона с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил портал Android Central.
Компания представит концепцию гаджета на выставке Mobile World Congress в конце февраля. Смартфон основан на технологиях искусственного интеллекта. Он не будет иметь приложений.
Девайс обрабатывает запросы владельца через облачный сервис и модуль искусственного интеллекта. Устройством можно управлять голосом или с помощью сенсорного дисплея.
Модель назвали T Phone. Данных о характеристиках смартфона и дате поступления в продажу пока нет.
Ранее в операционной системе Windows 11 появились функции на основе ИИ. У пользователей есть возможность создать свой голосовой аватар и использовать его в ходе деловых встреч, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru