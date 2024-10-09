Ректор РХТУ Мажуга объяснил важность работ новых лауреатов Нобелевки по химии

Бейкер работает в Университете Вашингтона (Сиэттл, США), Хассабис и Джампер – в лондонской компании Google DeepMind, занимающейся искусственным интеллектом.

Еще с 1970-х годов многие ученые пытались предсказать трехмерную, пространственную структуру белков по составляющим их последовательностям аминокислот, но это было крайне сложно. Однако в 2020 году произошел прорыв – Хассабис и Джампер представили программу на основе искусственного интеллекта AlphaFold2, с помощью которой они смогли предсказать структуру практически всех 200 миллионов белков, идентифицированных к тому времени.

Нобелевскую премию по химии в 2023 году разделили ученые Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек. Екимов в 1967-м окончил Ленинградский государственный университет, в 1989 году защитил диссертацию и получил степень доктора физико-математических наук. С 1999-го работает в США в компании Nanocrystals Technology, передает «Радиоточка НСН».

