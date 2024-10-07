Нобелевскую премию по медицине присудили американцам Эмбросу и Равкану
Нобелевскую премию 2024 года по медицине получили американские ученые Виктор Эмброс и Гэрри Равкан. Об этом сообщается на сайте награды.
Приз присудили за открытие молекул микроРНК, которые регулируют работу генов.
«Новаторское открытие у маленького червя C. elegans выявило совершенно новый принцип регуляции генов. Это оказалось важным для многоклеточных организмов, включая человека... МикроРНК фундаментально важны для развития и функционирования организмов», — отмечается в сообщении.
В 2023 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили ученым Каталин Карико и Дрю Вайсману за помощь в разработке мРНК-вакцин против коронавируса, напоминает RT.
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