Нобелевскую премию по медицине присудили американцам Эмбросу и Равкану

Нобелевскую премию 2024 года по медицине получили американские ученые Виктор Эмброс и Гэрри Равкан. Об этом сообщается на сайте награды.

Приз присудили за открытие молекул микроРНК, которые регулируют работу генов.

«Новаторское открытие у маленького червя C. elegans выявило совершенно новый принцип регуляции генов. Это оказалось важным для многоклеточных организмов, включая человека... МикроРНК фундаментально важны для развития и функционирования организмов», — отмечается в сообщении.

В 2023 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили ученым Каталин Карико и Дрю Вайсману за помощь в разработке мРНК-вакцин против коронавируса, напоминает RT.

