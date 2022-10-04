Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Обладателями Нобелевской премии по физике за 2022 год стали ученые Ален Аспект, Джон Ф. Клаузер и Антон Цайлингер. Об этом говорится в сообщении на сайте международной премии.

Назван лауреат Нобелевской премии по медицине

Группа специалистов получила престижную награду за исследования в квантовой механике. Ученые провели эксперименты с запутанными фотонами, установили нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике.

«Ален Аспект, Джон Клаузер и Антон Цайлингер провели новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, когда две частицы ведут себя как единое целое, даже когда они разделены. Их результаты расчистили путь для новой технологии, основанной на квантовой информации», — отметили в Нобелевском комитете.

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ФОТО: РИА Новости
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