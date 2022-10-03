Назван лауреат Нобелевской премии по медицине

Нобелевская премия нынешнего года в области физиологии и медицины присуждена ученому из Швеции Сванте Пяэбо – он отмечен за исследование генетических основ эволюции человека. Имя лауреата назвала Нобелевская ассамблея при Каролинском институте Швеции.

Как уточнили в Комитете Нобелевской премии, шведский биолог сделал ряд открытий в области генома вымерших гоминидов. В частности, Пяэбо руководил исследованием международной группы генетиков, которая установила, что у неандертальцев был более низкий болевой порог, чем у других видов людей.

Они выяснили, что один из генов, который современные люди унаследовали от неандертальцев, кодирует ионный канал, отвечающий за ощущение боли. Неандертальцы и современный человек смешивали и обменивались генами несколько раз в течение тысячелетий.

Нобелевских лауреатов по физике назовут 4 октября, по химии – 5 числа. Это сделает Шведская королевская академия наук, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Затем, 6 октября назовут имя лауреата Нобелевской премии по литературе. В Осло 7 октября объявят обладателя премии мира, а 10 октября – награждённого премией памяти Альфреда Нобеля по экономике.

