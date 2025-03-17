«Расследование продолжается»: Дуров подтвердил, что вернулся из Франции в ОАЭ
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своём канале подтвердил, что вернулся в Дубай (ОАЭ) после нескольких месяцев, проведённых во Франции.
В своём обращении он поблагодарил судей, а также миллионы людей, которые оказали ему поддержку «в этом неожиданном путешествии».
«Также благодарю моих адвокатов и команду за их неустанные усилия, направленные на демонстрацию того, что в вопросах модерации, сотрудничества и борьбы с преступностью Telegram не только соблюдал, но и превосходил свои юридические обязательства», - заключил Дуров.
Он добавил, что расследование, связанное с деятельностью преступников в Telegram, продолжается.
Ранее Дуров заявил, что с 2018 года Telegram может раскрывать властям номера телефонов и IP-адреса преступников в большинстве стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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