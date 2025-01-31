Чернышенко: Россия нарастит финансирование исследований в сфере ИИ

Россия в ближайшие годы будет наращивать объем финансирования исследований в сфере искусственного интеллекта (ИИ), заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на стратегической сессии в военном инновационном технополисе «Эра».

Он отметил, что ИИ является прорывной и быстрой технологией, которая важна как для гражданских, так и для военных нужд. По словам вице-премьера, планируется квотирование 5% госбюджета на финансирование научных исследований в области ИИ и 15% госбюджета – на финансирование исследований в других сферах, однако с обязательным применением ИИ-инструментов.

Чернышенко подчеркнул, что консолидация этих ресурсов в сфере искусственного интеллекта и подготовка специалистов крайне важны для достижения технологического суверенитета и других целей, поставленных российским лидером.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко в пресс-центре НСН заявил, что России надо пользоваться разработками своих крупных компаний, таких как Sber, Яндекс и Mail.ru, чтобы развивать нейросети и искусственный интеллект, передает «Радиоточка НСН».

