Чернышенко: Россия нарастит финансирование исследований в сфере ИИ
Россия в ближайшие годы будет наращивать объем финансирования исследований в сфере искусственного интеллекта (ИИ), заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на стратегической сессии в военном инновационном технополисе «Эра».
Он отметил, что ИИ является прорывной и быстрой технологией, которая важна как для гражданских, так и для военных нужд. По словам вице-премьера, планируется квотирование 5% госбюджета на финансирование научных исследований в области ИИ и 15% госбюджета – на финансирование исследований в других сферах, однако с обязательным применением ИИ-инструментов.
Чернышенко подчеркнул, что консолидация этих ресурсов в сфере искусственного интеллекта и подготовка специалистов крайне важны для достижения технологического суверенитета и других целей, поставленных российским лидером.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко в пресс-центре НСН заявил, что России надо пользоваться разработками своих крупных компаний, таких как Sber, Яндекс и Mail.ru, чтобы развивать нейросети и искусственный интеллект, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru