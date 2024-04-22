Чернышенко: Россия к 2030 году войдет в пятерку мировых лидеров по развитию ИИ
Россия к 2030 году войдет в пятерку мировых лидеров по основным метрикам развития искусственного интеллекта, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что сегодня в мире развязалась настоящая гонка по внедрению современных технологий, в которой участвует 60 стран, включая Россию.
Чернышенко подчеркнул, что не остается сомнений в том, что именно различные проявления искусственного интеллекта - это новый этап развития человечества.
Ранее Ассоциация банков России (АБР) обратилась в Центробанк и правительство РФ с просьбой продлить сроки импортозамещения зарубежного софта, в том числе обеспечивающего информационную безопасность.
В частности, обращения были направлены на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко, а также в Минцифры, Минпромторг и Минфин.
Указ, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, предписывает кредитным организациям с 1 января 2025 года отказаться от использования программного обеспечения из «недружественных» стран. Однако в АБР считают, что соответствующие российские IТ-решения к этой дате готовы не будут, и банкам придётся отвечать за срыв сроков перехода, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru