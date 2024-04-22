Чернышенко: Россия к 2030 году войдет в пятерку мировых лидеров по развитию ИИ

Чернышенко подчеркнул, что не остается сомнений в том, что именно различные проявления искусственного интеллекта - это новый этап развития человечества.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) обратилась в Центробанк и правительство РФ с просьбой продлить сроки импортозамещения зарубежного софта, в том числе обеспечивающего информационную безопасность.

В частности, обращения были направлены на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко, а также в Минцифры, Минпромторг и Минфин.

Указ, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, предписывает кредитным организациям с 1 января 2025 года отказаться от использования программного обеспечения из «недружественных» стран. Однако в АБР считают, что соответствующие российские IТ-решения к этой дате готовы не будут, и банкам придётся отвечать за срыв сроков перехода, напоминает «Радиоточка НСН».

