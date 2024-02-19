Калининградский «Автотор» запустил производство собственного электромобиля
Калининградское предприятие «Автотор» объявило о старте производства собственного электромобиля «АмберАвто А5».
В пресс-службе завода указали, что седан с запасом хода 520 км собирают в рамках технологического сотрудничества с иностранным партнёром.
В движение «АмберАвто А5» приводит электромотор, отдача которого составляет 160 лошадиных сил и 225 Нм крутящего момента. Уточняется, что электрокар адаптирован для эксплуатации в условиях российского климата.
«Пилотную» партию электромобилей «АмберАвто А5» планируется реализовать в пределах Калининградского региона, чтобы получить здесь первый опыт эксплуатации», - рассказали в компании.
Ранее на бывшем петербургском заводе Nissan (ныне «Автозавод Санкт-Петербург») произвели первую партию автомобилей бренда Xcite, сообщает РЕН ТВ.
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