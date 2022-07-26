Бразильские ученые выявили новый когнитивный сбой после легкой формы COVID-19

Коллектив специалистов исследовал случаи более 300 пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, в среднем через четыре месяца после положительного ПЦР-теста на инфекцию. Ученые оценивали психическое здоровье, историю неврологических симптомов посредством онлайн-опросов и особых шкал. Затем пациенты прошли анализ крови, МРТ, позитронно-эмиссионную томографию головного мозга, осмотры у офтальмолога и невролога.

Как выяснилось, около четверти участников продемонстрировали плохие результаты при прохождении теста комплексной фигуры Рея-Остеррица — методики, при которой испытуемому необходимо срисовать изображение и после воспроизвести его по памяти.

По данным экспертов, опрошенных Известиями, такие когнитивные проблемы влияют еще и на навыки ориентации в пространстве. Как отметила аспирант кафедры нервных болезней Института профессионального образования Сеченовского университета Юлия Евсютина, нарушение зрительно-пространственного восприятия характеризуется нарушением способности собирать части в целый объект.

«Предполагается, что когнитивный дефицит, развивающийся после перенесенной коронавирусной инфекции, связан с нейровоспалительной нагрузкой и изменением метаболизма в различных областях головного мозга», — подчеркнула специалист.

Как отмечают эксперты, многие легкие постковидные симптомы проходят сами в среднем через 6-8 месяцев, однако лучше обратиться за помощью к медикам. Для восстановления когнитивной сферы необходим отдых санаторного типа, избавление от стрессов, тренировки мозга.

