Путин оценил появление у России трёх вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что появление в России уже трёх собственных вакцин от COVID-19 является крупным научным успехом страны, сообщает ТАСС.

На заседании Совета по науке и образованию российский лидер отметил, что лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса, Россия занимает благодаря своим учёным.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия - единственная в мире страна, у которой есть «уже три вакцины собственной, отечественной разработки».

Россия стала первой страной в мире, где была зарегистрирована вакцина от COVID-19 - это препарат НИЦЭМ имени Гамалеи «Спутник V». Масштабное производство второй вакцины - «ЭпиВакКорона» - начнётся в феврале, сообщает Газета.ру. Третий препарат от коронавируса, hазрабатываемый научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени, должен поступить в гражданский оборот в ближайший месяц.

