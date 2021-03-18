Bloomberg: Apple представит в апреле новые модели iPad
Американская корпорация Apple представит в апреле текущего года новые модели iPad, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Компания собирается обновить свою линейку устройств, добавив улучшенный процессор и камеры.
Внешне новые модели iPad будут мало чем отличаться от младших собратьев - те же размеры экрана в 11 дюймов и 12,9.
База активных устройств Apple в мире составила 1,65 млрд приборов. Об этом рассказал глава Apple Тим Кук.
Гендиректор компании отметил, что годом ранее Apple насчитала 1,5 млрд активных устройств. Кроме того, Кук сообщил, что в данный момент в мире установлено более миллиарда активных смартфонов iPhone.
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