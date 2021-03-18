Bloomberg: Apple представит в апреле новые модели iPad

Внешне новые модели iPad будут мало чем отличаться от младших собратьев - те же размеры экрана в 11 дюймов и 12,9.

База активных устройств Apple в мире составила 1,65 млрд приборов. Об этом рассказал глава Apple Тим Кук.

Гендиректор компании отметил, что годом ранее Apple насчитала 1,5 млрд активных устройств. Кроме того, Кук сообщил, что в данный момент в мире установлено более миллиарда активных смартфонов iPhone.

