Bloomberg: Apple представит в апреле новые модели iPad

Американская корпорация Apple представит в апреле текущего года новые модели iPad, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания собирается обновить свою линейку устройств, добавив улучшенный процессор и камеры.

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Внешне новые модели iPad будут мало чем отличаться от младших собратьев - те же размеры экрана в 11 дюймов и 12,9.

База активных устройств Apple в мире составила 1,65 млрд приборов. Об этом рассказал глава Apple Тим Кук.

Гендиректор компании отметил, что годом ранее Apple насчитала 1,5 млрд активных устройств. Кроме того, Кук сообщил, что в данный момент в мире установлено более миллиарда активных смартфонов iPhone.

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