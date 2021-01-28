В мире насчитали более 1,6 млрд активных устройств Apple

База активных устройств Apple в мире составила 1,65 млрд приборов. Об этом рассказал глава Apple Тим Кук в интервью агентству Reuters.

Гендиректор компании отметил, что годом ранее Apple насчитала 1,5 млрд активных устройств. Кроме того, Кук сообщил, что в данный момент в мире установлено более миллиарда активных смартфонов iPhone.

Компания Apple — одна из крупнейших в мире. Рыночная капитализация корпорации составляет около 2,4 трлн долларов. Компания производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, ноутбуки MacBook, компьютеры iMac и другую высокотехнологичную технику.

