SvetApple: на флагманских iPhone начала выцветать краска

Автор портала SvetApple пожаловался, что его iPhone последней подели вдруг начал «облезать», сообщает «РЕН ТВ.

По его словам, несмотря на тот факт, что с момента покупки он не снимал защитного чехла, края гаджета все равно потеряли свой цвет - вместо красного - оранжевый.

Раскрыты характеристики iPhone 13

При этом сервисные центры Apple отказываются принимать его телефон по гарантии, так как «цвет модели никак не связан с ее работоспособностью».

В комментариях к публикации посетители сайта указали на аналогичную проблему.

Смартфоны iPhone названы самыми ненадежными.

На данные гаджеты приходится около 20% случаев ремонта от общей массы смартфонов. Вторую строчку самых надежных телефонов занимают аппараты компании Samsung - 15% от числа заявок на ремонт. Замыкают тройку устройства Xiaomi.

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ФОТО: apple.com
ТЕГИ:СмартфоныIphone
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