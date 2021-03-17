SvetApple: на флагманских iPhone начала выцветать краска
Автор портала SvetApple пожаловался, что его iPhone последней подели вдруг начал «облезать», сообщает «РЕН ТВ.
По его словам, несмотря на тот факт, что с момента покупки он не снимал защитного чехла, края гаджета все равно потеряли свой цвет - вместо красного - оранжевый.
При этом сервисные центры Apple отказываются принимать его телефон по гарантии, так как «цвет модели никак не связан с ее работоспособностью».
В комментариях к публикации посетители сайта указали на аналогичную проблему.
Смартфоны iPhone названы самыми ненадежными.
На данные гаджеты приходится около 20% случаев ремонта от общей массы смартфонов. Вторую строчку самых надежных телефонов занимают аппараты компании Samsung - 15% от числа заявок на ремонт. Замыкают тройку устройства Xiaomi.
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