SvetApple: на флагманских iPhone начала выцветать краска

При этом сервисные центры Apple отказываются принимать его телефон по гарантии, так как «цвет модели никак не связан с ее работоспособностью».

В комментариях к публикации посетители сайта указали на аналогичную проблему.

Смартфоны iPhone названы самыми ненадежными.

На данные гаджеты приходится около 20% случаев ремонта от общей массы смартфонов. Вторую строчку самых надежных телефонов занимают аппараты компании Samsung - 15% от числа заявок на ремонт. Замыкают тройку устройства Xiaomi.

