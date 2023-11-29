Студенты-медики РУДН готовы повышать знания общества о передаче ВИЧ
Ведущие эксперты депздрава Москвы рассказали студентам РУДН о современной системе профилактики ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
В общей сложности в акции приняли около 300 человек, утверждают организаторы. Среди экспертов оказались главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус и глава медицинского института РУДН Алексей Абрамов.
Для всех желающих были устроены квизы по ВИЧ, а также просмотр фильмов и роликов об этой проблеме.
«Большинство больных мы выявляем в первые несколько лет после заражения. Это дает возможность раньше начать лечение и жить полноценной жизнью», - сказал Мазус.
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru