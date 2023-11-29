Студенты-медики РУДН готовы повышать знания общества о передаче ВИЧ

Ведущие эксперты депздрава Москвы рассказали студентам РУДН о современной системе профилактики ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В общей сложности в акции приняли около 300 человек, утверждают организаторы. Среди экспертов оказались главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус и глава медицинского института РУДН Алексей Абрамов.

Для всех желающих были устроены квизы по ВИЧ, а также просмотр фильмов и роликов об этой проблеме.

«Большинство больных мы выявляем в первые несколько лет после заражения. Это дает возможность раньше начать лечение и жить полноценной жизнью», - сказал Мазус.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря.

