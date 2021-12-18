В ЮАР сравнили уровень госпитализаций пациентов с «омикроном» и «дельтой»

Снижение уровня госпитализации больных с коронавирусом фиксируется в последние дни в Южно-Африканской Республике (ЮАР), где распространился новый омикрон-штамм. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на Минздрав страны.

Иммунолог предсказал мощную волну заболеваемости при «омикроне»

По словам главы министерства Джо Фаахла, по итогам второй недели четвертой волны коронавируса в больницы доставили лишь 1,7% заболевших. При этом во время предыдущей волны с дельта-штаммом были госпитализированы 19% больных.

Южноафриканские медики также полагают, что «омикрон» распространяется быстрее и переносится легче, чем «дельта»: сейчас фиксируют более 20 тысяч заражений в день, против 4,4 тысячи при дельта-штамме.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Омикрон-штаммЮАРКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры