В ЮАР сравнили уровень госпитализаций пациентов с «омикроном» и «дельтой»

По словам главы министерства Джо Фаахла, по итогам второй недели четвертой волны коронавируса в больницы доставили лишь 1,7% заболевших. При этом во время предыдущей волны с дельта-штаммом были госпитализированы 19% больных.

Южноафриканские медики также полагают, что «омикрон» распространяется быстрее и переносится легче, чем «дельта»: сейчас фиксируют более 20 тысяч заражений в день, против 4,4 тысячи при дельта-штамме.

