Дуров: Протокол Telegram по противодействию цензуре обновили
Telegram обновил протокол по противодействию цензуре. Об этом в своем канале написал основатель мессенджера Павел Дуров.
Он также призвал россиян обновить приложение.
Бизнесмен посоветовал пользователям иметь несколько VPN/прокси-серверов и позаботиться о том, чтобы они были у их родственников и друзей. При этом Дуров предупредил россиян, что лучше не следует пользоваться российскими приложениями при включенном VPN, так как, по его словам, информацию о виртуальной частной сети могут получить власти.
Ранее политолог Константин Калачев в интервью НСН назвал блокировку Telegram и проблемы с мобильным интернетом ключевой причиной снижения индекса одобрения Владимира Путина и кабмина.
