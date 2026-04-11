Дуров: Протокол Telegram по противодействию цензуре обновили

Telegram обновил протокол по противодействию цензуре. Об этом в своем канале написал основатель мессенджера Павел Дуров.

Он также призвал россиян обновить приложение.

Бизнесмен посоветовал пользователям иметь несколько VPN/прокси-серверов и позаботиться о том, чтобы они были у их родственников и друзей. При этом Дуров предупредил россиян, что лучше не следует пользоваться российскими приложениями при включенном VPN, так как, по его словам, информацию о виртуальной частной сети могут получить власти.

Ранее политолог Константин Калачев в интервью НСН назвал блокировку Telegram и проблемы с мобильным интернетом ключевой причиной снижения индекса одобрения Владимира Путина и кабмина.

ФОТО: youtube.com / Лекс Фридман
