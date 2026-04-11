Баканов: Полет на Марс вызовет у космонавта лучевую болезнь
При текущем уровне технологий полет на Марс и обратно почти гарантированно вызовет у космонавтов лучевую болезнь. Об этом в эфире «Первого канала» заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
«Проходя через радиационные пояса и тяжелые заряженные частицы, скорее всего, получит (космонавт – прим. НСН) по пути до Марса и обратно лучевую болезнь», - уточнил он.
Баканов рассказал, что Россия планирует проводить на Луне отработку технологий для дальних космических экспедиций. По его словам, в ближайшее время предполагается запуск орбитальной станции для детальной съемки спутника Земли, отправка посадочных модулей для исследования лунной поверхности и создание аппаратов с ядерными энергоустановками.
Ранее ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления Российского университета дружбы народов Натан Эйсмонт в интервью НСН рассказал, что технологически Россия готова к полету на Марс, но начинать запуск нужно с автоматической миссии без участия человека.
Горячие новости
- В Киеве хотят ввести трудовую повинность для местных жителей
- На побережье от Тамани до Сириуса нашли свыше 100 погибших дельфинов
- Баканов: Полет на Марс вызовет у космонавта лучевую болезнь
- В Дагестане за хищение 550 млн рублей арестовали топ-менеджеров стройфирмы
- СМИ: США согласились разблокировать замороженные активы ИРИ
- В Иране опровергли информацию о проходе судна США через Ормузский пролив
- В Москве госпитализировали актера Клаудио де Мальо
- ВСУ ударили по Новой Каховке и нарушили пасхальное перемирие
- Главному тренеру «Балтики» Талалаеву провели операцию на желудочно‑кишечном тракте
- Дуров: Протокол Telegram по противодействию цензуре обновили