Баканов: Полет на Марс вызовет у космонавта лучевую болезнь

При текущем уровне технологий полет на Марс и обратно почти гарантированно вызовет у космонавтов лучевую болезнь. Об этом в эфире «Первого канала» заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Проходя через радиационные пояса и тяжелые заряженные частицы, скорее всего, получит (космонавт – прим. НСН) по пути до Марса и обратно лучевую болезнь», - уточнил он.

Баканов рассказал, что Россия планирует проводить на Луне отработку технологий для дальних космических экспедиций. По его словам, в ближайшее время предполагается запуск орбитальной станции для детальной съемки спутника Земли, отправка посадочных модулей для исследования лунной поверхности и создание аппаратов с ядерными энергоустановками.

Ранее ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления Российского университета дружбы народов Натан Эйсмонт в интервью НСН рассказал, что технологически Россия готова к полету на Марс, но начинать запуск нужно с автоматической миссии без участия человека.

ФОТО: YONHAP/EPA
