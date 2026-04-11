Баканов: Полет на Марс вызовет у космонавта лучевую болезнь

При текущем уровне технологий полет на Марс и обратно почти гарантированно вызовет у космонавтов лучевую болезнь. Об этом в эфире «Первого канала» заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Проходя через радиационные пояса и тяжелые заряженные частицы, скорее всего, получит (космонавт – прим. НСН) по пути до Марса и обратно лучевую болезнь», - уточнил он.