Автобусы на водороде могут появиться в Подмосковье
Московская область может стать одним из пилотных регионов, где появятся автобусы на водородном топливе. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты региона по науке и образованию, промышленности, развитию наукоградов и инновациям Олег Стогов.
Он подчеркнул, что начало исследовательской и конструкторской работы по созданию этого вида транспорта назначено на 2022 год. Предполагается, что автобусы на водороде выйдут на дороги в 2024 году. Пилотными регионами, по словам Стогова, могут стать Москва и Подмосковье, а также Татарстан. Работу поручили провести компании «КамАЗ», сообщает «Радио 1».
Кроме того, Олег Стогов подчеркнул, что в настоящий момент водородная энергетика является одной из наиболее перспективных областей. Россия имеет все шансы стать в ней одним из лидеров.
Напомним, 21 апреля Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию поставил задачу создать к 2023 году автобус, работающий на водородном топливе. В Минпромторге, в свою очередь, подчеркнули, что создание прототипа городского автобуса на водороде должно завершиться в этом году. Начало опытной эксплуатации намечено на 2024 год.
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