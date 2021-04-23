Автобусы на водороде могут появиться в Подмосковье

Московская область может стать одним из пилотных регионов, где появятся автобусы на водородном топливе. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты региона по науке и образованию, промышленности, развитию наукоградов и инновациям Олег Стогов.

Он подчеркнул, что начало исследовательской и конструкторской работы по созданию этого вида транспорта назначено на 2022 год. Предполагается, что автобусы на водороде выйдут на дороги в 2024 году. Пилотными регионами, по словам Стогова, могут стать Москва и Подмосковье, а также Татарстан. Работу поручили провести компании «КамАЗ», сообщает «Радио 1».

Кроме того, Олег Стогов подчеркнул, что в настоящий момент водородная энергетика является одной из наиболее перспективных областей. Россия имеет все шансы стать в ней одним из лидеров.