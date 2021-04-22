Минпромторг сообщил, когда появятся автобусы на водороде в России

В Минпромторге отметили, что эксплуатация таких автобусов возможна только при наличии водородных заправок.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2023 году разработать автобус, который будет работать на водороде. «Камаз» заявил о готовности создать автобус уже в этом году. На текущий момент производитель ведет разработки прототипа.

