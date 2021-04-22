Минпромторг сообщил, когда появятся автобусы на водороде в России

Первые автобусы, работающие на водороде, появятся в России в 2024 году, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Прототип городского автобуса на водороде разработают к концу 2021 года, а экспериментальное использование начнется в 2024 году. «Создание транспортных средств на водородных топливных элементах считаем очень перспективным направлением, учитывающим климатические и иные особенности нашей страны», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.

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В Минпромторге отметили, что эксплуатация таких автобусов возможна только при наличии водородных заправок.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2023 году разработать автобус, который будет работать на водороде. «Камаз» заявил о готовности создать автобус уже в этом году. На текущий момент производитель ведет разработки прототипа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинДенис МантуровРоссияМинпромторг
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