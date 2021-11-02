Вирусолог рассказал об опасном симптоме коронавируса

«Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти», — сказал доктор. Пациенты с температурой 36 градусов и ниже — самые «тяжелые» больные. Отмечается, что низкая температура говорит о неспособности организма справляться с токсинами и отсутствии иммунного ответа на вирус.

«Три раза измеренная температура по пять минут, не менее, — это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, еще это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом», — отметил Жемчугова.

Как сообщалось ранее, потеря обоняния не является неотъемлемым симптомом при заражении коронавирусом.

