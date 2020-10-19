Астроном оценил вероятность падения «предвыборного» астероида на Землю

Астероид 2018 VP1, который приблизится к Земле на минимальное расстояние за сутки до выборов президента США, не таит в себе опасности. Об этом заявил старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков. Специалист пояснил, что расстояние до него будет больше, чем до Луны.

«Вероятность столкновения данного тела с Землей можно оценивать как почти нулевое», цитирует специалиста РИА Новости.

Он подчеркнул, что на минимальной дистанции астероид размером от 1,8 до 3,9 метра пройдет 2 ноября в 14.33 по Москве(плюс-минус три часа).

Ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон спрогнозировал сближение астероида с Землёй накануне президентских выборов в США, напоминает RT.