Новости за ночь: Учёный заявил о столкновении Земли с астероидом перед выборами в США

Учёный отметил, что космический астероид 2018VP1 по размерам сопоставим с холодильником, а его скорость составляет более 25 000 миль в час. «Он недостаточно большой, чтобы причинить вред. Так что, если конец света наступит в 2020 году, это будет не по вине Вселенной», - добавил астрофизик.

Астероид 2018 VP1 был открыт 3 ноября 2018 года. Небесное тело относится к группе «Аполлонов», то есть пересекающих земную орбиту. По данным NASA, вероятность вхождения астероида в атмосферу Земли составляет 0,41 процента. Предполагается, что он пролетит мимо планеты на расстоянии в 384 тысячи километров, сообщает РИА Новости.

Ранее аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова рассказала, что у человечества нет технических возможностей предотвратить падение крупного астероида на Землю. Единственное средство – оповестить население.

