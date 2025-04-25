Археологи нашли фрагменты средневекового судна в центре Барселоны
Испанские археологи обнаружили обломки средневекового судна при раскопках в Барселоне, сообщает The Guardian.
Раскопки ведутся на месте бывшего рыбного рынка, где ранее уже находили артефакты времен гражданской войны в Испании.
По информации издания, фрагмент длиной 10 метров и шириной около трех метров, с более чем 30 изогнутыми деревянными ребрами, был найден на глубине пяти метров ниже уровня моря. Судно, скрепленное деревянными и железными гвоздями, построено по типичной технологии для кораблей Средиземноморья и Европы середины XV века.
Эксперты надеются, что исследование старых досок и гвоздей поможет понять, как строились лодки в Средневековье.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что археологи нашли в Египте древний меч с именем великого фараона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru