Британские археологи обнаружили римское кладбище
Археологи обнаружили римское кладбище с необычным захоронением в центре — покойный был погребен в каменном саркофаге, залитым жидким гипсом. Этот древний метод, применяемый в Риме, помогал создать слепок тела, иногда сохраняя органические остатки, например, ткань савана, пишет Live Science.
Находка является редкой для сельских районов Британии и, по словам исследователей, указывает на высокий социальный статус покойного. Гипс, предположительно, добыли в карьере на расстоянии около 50 километров от места захоронения, что делало процесс дорогим и сложным. Рядом с могилой нашли стеклянный сосуд, который, возможно, использовался для подношения.
На кладбище, расположенном вдоль древнеримской дороги, обнаружены 21 могила с разными типами захоронений: от коробов с пеплом после кремации до братских могил. В одной из них были найдены украшения, предположительно являвшиеся приданым молодой женщины.
Ученые надеются, что дальнейшее изучение находок позволит раскрыть историю кладбища, его роль в местном ландшафте и подробности о жизни людей, живших в этой части Римской Британии.
Ранее археологи обнаружили гробницу врача фараона Пепи II из эпохи Древнего царства, напоминает RT.
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