Британские археологи обнаружили римское кладбище

Находка является редкой для сельских районов Британии и, по словам исследователей, указывает на высокий социальный статус покойного. Гипс, предположительно, добыли в карьере на расстоянии около 50 километров от места захоронения, что делало процесс дорогим и сложным. Рядом с могилой нашли стеклянный сосуд, который, возможно, использовался для подношения.



На кладбище, расположенном вдоль древнеримской дороги, обнаружены 21 могила с разными типами захоронений: от коробов с пеплом после кремации до братских могил. В одной из них были найдены украшения, предположительно являвшиеся приданым молодой женщины.



Ученые надеются, что дальнейшее изучение находок позволит раскрыть историю кладбища, его роль в местном ландшафте и подробности о жизни людей, живших в этой части Римской Британии.

Ранее археологи обнаружили гробницу врача фараона Пепи II из эпохи Древнего царства, напоминает RT.

