Apple разрешила российским разработчикам использовать сторонние платежные системы

Отмечается, что создателям софта необходимо интегрировать в свои приложения для iOS и iPadOS разрешение StoreKit External Purchase Link Entitlement (RU), которое позволяет включать ссылку на сайт разработчика с информацией о способах покупки цифровых товаров или услуг.

Такие платежные системы должны быть видны только российским пользователям, а упоминание внешних ресурсов должно соответствовать требованиям Apple.

В корпорации уточнили, что комиссия за покупки в российских приложениях через сторонние ресурсы составит 27% — на 3 процента меньше, чем стандартная комиссия App Store.

Ранее Apple оштрафовали на 1,2 млрд рублей за навязывание платежей в магазине приложений корпорации, напоминает RT. Федеральная антимонопольная служба РФ признала, что компания незаконно навязывала сервис в App Store.

