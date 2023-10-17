Apple разрешила российским разработчикам использовать сторонние платежные системы
Корпорация Apple разрешила российским разработчикам добавлять в свои приложения, опубликованные в магазине App Store, ссылки на внешние ресурсы для оплаты покупок. Об этом пишет портал iPhones.Ru.
Отмечается, что создателям софта необходимо интегрировать в свои приложения для iOS и iPadOS разрешение StoreKit External Purchase Link Entitlement (RU), которое позволяет включать ссылку на сайт разработчика с информацией о способах покупки цифровых товаров или услуг.
Такие платежные системы должны быть видны только российским пользователям, а упоминание внешних ресурсов должно соответствовать требованиям Apple.
В корпорации уточнили, что комиссия за покупки в российских приложениях через сторонние ресурсы составит 27% — на 3 процента меньше, чем стандартная комиссия App Store.
Ранее Apple оштрафовали на 1,2 млрд рублей за навязывание платежей в магазине приложений корпорации, напоминает RT. Федеральная антимонопольная служба РФ признала, что компания незаконно навязывала сервис в App Store.
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