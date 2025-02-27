Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка
Глава Сбербанка Герман Греф выразил благодарность американской компании Apple за то, что она покинула российский рынок, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, это позволило запустить технологию оплаты товаров по биометрии. Греф подчеркнул, что «оплата улыбкой» стала нашим ответом на санкции и отключение NFC.
«Нам не нужны никакие железные предметы для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее», - отметил глава Сбера.
Он также добавил, что видит хорошую динамику в развитии этой технологии.
Ранее Греф назвал всех блогеров неудачниками, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru