Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

По его словам, это позволило запустить технологию оплаты товаров по биометрии. Греф подчеркнул, что «оплата улыбкой» стала нашим ответом на санкции и отключение NFC.

«Нам не нужны никакие железные предметы для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее», - отметил глава Сбера.

Он также добавил, что видит хорошую динамику в развитии этой технологии.

Ранее Греф назвал всех блогеров неудачниками, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

