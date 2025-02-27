Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

Глава Сбербанка Герман Греф выразил благодарность американской компании Apple за то, что она покинула российский рынок, сообщает агентство «Прайм».

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По его словам, это позволило запустить технологию оплаты товаров по биометрии. Греф подчеркнул, что «оплата улыбкой» стала нашим ответом на санкции и отключение NFC.

«Нам не нужны никакие железные предметы для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее», - отметил глава Сбера.

Он также добавил, что видит хорошую динамику в развитии этой технологии.

Ранее Греф назвал всех блогеров неудачниками, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ТехнологияAppleСбербанкГерман Греф

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