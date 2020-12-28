Аналитики вычислили среднюю скорость мобильного интернета в Москве

Средняя скорость мобильного интернета в Москве составляет 36 Мбит/сек, что в 1,5 раза больше, чем по России в целом. Об этом говорится в исследовании TelecomDaily.

По данным агентства, за год средняя скорость в столице по направлению к абоненту выросла на 5 Мб/сек, до 36 Мбит/сек (по итогам 2019 – 31 Мбит/сек). При этом средняя скорость мобильного интернета в России - 24 Мбит/сек.

С большим отрывом при этом лидирует «МегаФон» со средней скоростью 55,1 Мбит/сек. Ближайший соперник - МТС - отстает в 1,5 раза (35 Мбит/сек). Далее следуют «Билайн» – 30 Мбит/сек и Tele2 – 23 Мбит/сек.