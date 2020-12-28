Аналитики вычислили среднюю скорость мобильного интернета в Москве

Средняя скорость мобильного интернета в Москве составляет 36 Мбит/сек, что в 1,5 раза больше, чем по России в целом. Об этом говорится в исследовании TelecomDaily.

По данным агентства, за год средняя скорость в столице по направлению к абоненту выросла на 5 Мб/сек, до 36 Мбит/сек (по итогам 2019 – 31 Мбит/сек). При этом средняя скорость мобильного интернета в России - 24 Мбит/сек.

С большим отрывом при этом лидирует «МегаФон» со средней скоростью 55,1 Мбит/сек. Ближайший соперник - МТС - отстает в 1,5 раза (35 Мбит/сек). Далее следуют «Билайн» – 30 Мбит/сек и Tele2 – 23 Мбит/сек.

Внутрисетевые звонки МегаФона стали доступными при отрицательном балансе

У трех компаний скорости за год увеличились в пределах 10%, а Tele2 поднял их более чем на 50%. При этом город держит высокую среднюю скорость усилиями сразу трех операторов: «МегаФон» ушел вперед, а МТС и «Билайн» приблизились вплотную.

По уровню стабильности все сети (МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2) демонстрируют практически одинаковый результат.

Исследование было проведено в течение IV квартала 2020 года на основе нескольких десятков тысяч замеров. Результаты включают обезличенные данные. Один и тот же абонент мог запускать «Мегабитус» дома, в офисе, в магазине, на даче и других местах. Оценка происходила по достигнутой скорости передачи данных, а также по другим параметрам, в том числе по коэффициенту успешных входов в систему.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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