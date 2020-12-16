Внутрисетевые звонки МегаФона стали доступными при отрицательном балансе
Абоненты МегаФона получили безлимитные звонки внутри сети. Кроме того, звонки стали доступны даже при отрицательном балансе. В связи с этим обновилась основная линейка оператора #БезПереплат.
Внутри сети своего оператора абоненты совершают более половины всех звонков, а совершение звонков при отрицательном балансе актуально для 40% пользователей.
«Новые условия позволят не переплачивать, с большей точностью рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тарифный план», - отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
Безлимит внутри сети начнет действовать для всех новых абонентов линейки автоматически, без необходимости подключать опцию.
Абонентам линейки #БезПереплат также доступна бесплатная опция «Копилка», которая позволяет сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и использовать их в любое время. Такой опцией уже воспользовались 27% абонентов, накопив 20 тысяч террабайт интернета.
Все тарифы линейки предусматривают бесплатную защиту от нежелательных подписок в интернете. Также абонентам автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.
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