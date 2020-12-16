Внутрисетевые звонки МегаФона стали доступными при отрицательном балансе

Абоненты МегаФона получили безлимитные звонки внутри сети. Кроме того, звонки стали доступны даже при отрицательном балансе. В связи с этим обновилась основная линейка оператора #БезПереплат.

Внутри сети своего оператора абоненты совершают более половины всех звонков, а совершение звонков при отрицательном балансе актуально для 40% пользователей.

«Новые условия позволят не переплачивать, с большей точностью рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тарифный план», - отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Безлимит внутри сети начнет действовать для всех новых абонентов линейки автоматически, без необходимости подключать опцию.