Внутрисетевые звонки МегаФона стали доступными при отрицательном балансе

Абоненты МегаФона получили безлимитные звонки внутри сети. Кроме того, звонки стали доступны даже при отрицательном балансе. В связи с этим обновилась основная линейка оператора #БезПереплат.

Внутри сети своего оператора абоненты совершают более половины всех звонков, а совершение звонков при отрицательном балансе актуально для 40% пользователей.

«Новые условия позволят не переплачивать, с большей точностью рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тарифный план», - отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Безлимит внутри сети начнет действовать для всех новых абонентов линейки автоматически, без необходимости подключать опцию.

Эксперт объяснил, как не переплачивать за сотовую связь

Абонентам линейки #БезПереплат также доступна бесплатная опция «Копилка», которая позволяет сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и использовать их в любое время. Такой опцией уже воспользовались 27% абонентов, накопив 20 тысяч террабайт интернета.

Все тарифы линейки предусматривают бесплатную защиту от нежелательных подписок в интернете. Также абонентам автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Сотовые ОператорыМегафон
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