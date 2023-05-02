«Внедрили в военную сферу»: Аналитик сравнил искусственный интеллект с ядерной бомбой

Один из пионеров нейросетей и технологий искусственного интеллекта Джеффри Хинтон уволился из Google и присоединился к тем, кто видит в подобных достижениях опасность для человечества. Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times. Хинтон опасается, что интернет будет заполнен фальшивыми фотографиями, видео и текстами, созданными искусственным интеллектом, при этом обычный человек больше не сможет отличить правду от лжи. По словам Ашманова, история создания искусственного интеллекта напоминает появление ядерной бомбы.

«Когда началась ядерная гонка крупнейших держав мира, сами страны были заложниками ситуации. Все понимали, что ядерные технологии представляют опасность, но никто не мог остановиться, поскольку другие стороны все равно продолжили бы свои разработки. Как в теории игр: из игры невыгодно выходить, потому что точно проиграешь, при этом страшно и непонятно, что будет, если остаться в игре. Не исключено, что будет создана технология, из-за которой человечеству наступит конец», — сказал Ашманов.

Собеседник НСН считает, что призывы остановить исследования в сфере искусственного интеллекта не повлияют, например, на военные разработки.

«Весьма сложно договариваться о том, чтобы чрезвычайно перспективную технологию перестать внедрять там, где она очень нужна. В военной сфере уже есть примеры использования технологии наподобие ChatGPT и других нейронных сетей. Призывы Джеффри Хинтона или Илона Маска мало на что повлияют, исследования будут продолжаться. Понятно, что отдельным исследователям становится некомфортно, когда они осознают риски дальнейших исследований. Джеффри Хинтон — весьма уважаемый исследователь, это один из столпов индустрии искусственного интеллекта, его мнение очень важно для тысяч экспертовпо всему миру. Но вряд ли из-за того, что он уволился из Google, мир станет осторожнее относиться к искусственному интеллекту. Очень уж заманчиво выглядит все, что можно сделать с помощью технологий типа ChatGPT из-за их огромного потенциала», — добавил эксперт.