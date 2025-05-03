Американские ученые создали средство от укусов 19 самых опасных змей

Ученые из США сделали антидот от смертельного яда 19 змей семейства аспидов (аспид, кобра, тайпан и другие). Результаты испытаний опубликованы в издании Cell.

Герпетолог объяснил, что укус неядовитой змеи может вызвать анафилактический шок

Основой антидота стала кровь герпетолога Тима Фрида, который почти 18 лет испытывал на себе укусы рептилий. Мужчина также вводил себе яд кобр, мамб, гремучих змей и других. В этой связи он обрел иммунитет к нескольким нейротоксинам.

Исследователи выделили из его крови антитела и протестировали их на лабораторных мышах. В результате противоядие полностью защитило грызунов от 13 видов яда, а от оставшихся шести — на 20-40%. После этого ученые решили провести клинические испытания на людях.

Ранее группа ученых из нескольких стран синтезировала универсальное противоядие от смертельного яда 384 видов змей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Титиевский
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