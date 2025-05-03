Американские ученые создали средство от укусов 19 самых опасных змей

Основой антидота стала кровь герпетолога Тима Фрида, который почти 18 лет испытывал на себе укусы рептилий. Мужчина также вводил себе яд кобр, мамб, гремучих змей и других. В этой связи он обрел иммунитет к нескольким нейротоксинам.



Исследователи выделили из его крови антитела и протестировали их на лабораторных мышах. В результате противоядие полностью защитило грызунов от 13 видов яда, а от оставшихся шести — на 20-40%. После этого ученые решили провести клинические испытания на людях.

Ранее группа ученых из нескольких стран синтезировала универсальное противоядие от смертельного яда 384 видов змей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

