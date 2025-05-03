Американские ученые создали средство от укусов 19 самых опасных змей
Ученые из США сделали антидот от смертельного яда 19 змей семейства аспидов (аспид, кобра, тайпан и другие). Результаты испытаний опубликованы в издании Cell.
Основой антидота стала кровь герпетолога Тима Фрида, который почти 18 лет испытывал на себе укусы рептилий. Мужчина также вводил себе яд кобр, мамб, гремучих змей и других. В этой связи он обрел иммунитет к нескольким нейротоксинам.
Исследователи выделили из его крови антитела и протестировали их на лабораторных мышах. В результате противоядие полностью защитило грызунов от 13 видов яда, а от оставшихся шести — на 20-40%. После этого ученые решили провести клинические испытания на людях.
Ранее группа ученых из нескольких стран синтезировала универсальное противоядие от смертельного яда 384 видов змей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru