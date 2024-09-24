Герпетолог объяснил, что укус неядовитой змеи может вызвать анафилактический шок
Укус неядовитой змеи может привести к анафилактическому шоку, сообщил эксперт-герпетолог Владимир Черлин.
«Есть люди, у которых аллергия на слюну змеиную. У нас в Питере был случай, когда у женщины был именно анафилактический шок от укуса питона с летальным исходом», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Черлина, тем, кто сталкивается с аллергическими реакциями, в случае змеиного укуса стоит принять антигистаминные препараты. Также важно своевременно остановить кровотечение, которое может быть довольно сильным, поскольку змеи обладают длинными острыми зубами.
Ранее завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что при встрече со змеями важно избегать прямого контакта и сохранять спокойствие
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru