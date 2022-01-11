Американские ученые обнаружили у кошек потенциально опасный для человека коронавирус
Ученые Университета Теннесси (США) обнаружили в образцах крови кошек антитела к рецептор-связывающему домену коронавируса. Итоги соответствующего исследования опубликованы на портале biorxiv.
Специалисты взяли образцы для изучения задолго до начала пандемии COVID-19, отмечает «Свободная пресса». Как выяснилось, 70% проб сыворотки крови кошек дали положительный результат на антитела против рецептор-связывающего домена SARS-CoV-2 и родственного ему SARS-CoV.
Ученые объяснили такие результаты контактами животных с вирусом, спайковый белок которого напоминает аналогичный в возбудителе коронавируса. В связи с этим в организме начинают вырабатываться антитела, способные защитить от других, похожих возбудителей. Отмечается, что инфекция может циркулировать среди кошек и сейчас.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на старшего научного сотрудника кафедры иммунологии УрФУ Михаила Болкова, сложно предсказать последствия подобных мутаций и их опасность для человека. По словам эксперта, теоретически вирус может пересечь межвидовой барьер и перейти к человеку в виде нового штамма, пишет РИА ФАН.
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