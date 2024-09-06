Трамп пообещал опубликовать секретные записи Пентагона с НЛО
Кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США Дональд Трамп пообещал показать все секретные видео Пентагона с предполагаемыми пришельцами, сообщает Daily Star.
Трамп заявил об этом в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, который спросил Трампа, заставит ли тот Пентагон опубликовать видео с НЛО.
«О, да, я обязательно это сделаю. Обязательно сделал бы. Сделал бы с удовольствием. Я просто должен это сделать», — ответил политик.
При этом неизвестно, сдержит ли Трамп обещание — ведь доступ к такой сверхсекретной информации есть только у высшего военного командования.
Ранее Трамп обозначил самую сложную проблему США, отмечает «Свободная пресса». Таковой, по его словам, является миграционный кризис.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru