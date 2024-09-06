Трамп пообещал опубликовать секретные записи Пентагона с НЛО

Трамп заявил об этом в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, который спросил Трампа, заставит ли тот Пентагон опубликовать видео с НЛО.

«О, да, я обязательно это сделаю. Обязательно сделал бы. Сделал бы с удовольствием. Я просто должен это сделать», — ответил политик.



При этом неизвестно, сдержит ли Трамп обещание — ведь доступ к такой сверхсекретной информации есть только у высшего военного командования.

Ранее Трамп обозначил самую сложную проблему США, отмечает «Свободная пресса». Таковой, по его словам, является миграционный кризис.

