Американские ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунду
Ученые из Техасского университета A&M выяснили, как убить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду при помощи высокой температуры, сообщается на сайте Phys.org.
В ходе экспериментов было установлено, что при нагревании раствора коронавируса до 72 градусов на 0,5 секунды, то титр вируса снижается в 100 тысяч раз. Этого достаточно для устранения коронавируса. Такой способ можно использовать в системах вентиляции и отопления, пишут «Известия».
Нагревание воздуха также подходит и для борьбы с другими вирусами, передающимися через воздушное пространство. Например, с вирусом гриппа. Ученые уверены, что метод термической обработки может быть широко использован в разных целях.
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