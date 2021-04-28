Американские ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунду

В ходе экспериментов было установлено, что при нагревании раствора коронавируса до 72 градусов на 0,5 секунды, то титр вируса снижается в 100 тысяч раз. Этого достаточно для устранения коронавируса. Такой способ можно использовать в системах вентиляции и отопления, пишут «Известия».

Нагревание воздуха также подходит и для борьбы с другими вирусами, передающимися через воздушное пространство. Например, с вирусом гриппа. Ученые уверены, что метод термической обработки может быть широко использован в разных целях.

