Прежде чем вводить во всех многоквартирных домах скорость интернета не менее 1 Гбит/с, нужно подумать, кому она вообще будет нужна, каких затрат на новые сети это потребует и не вырастет ли цена для жителей в два раза. Об этом НСН рассказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Минцифры предложит Госдуме законопроект, который обяжет операторов связи в течение 10 лет обеспечить все квартиры в многоквартирных домах интернетом на скорости не менее 1 Гбит/с на домохозяйство, пишет «Коммерсант». Реформа отрасли также предполагает упрощение системы лицензирования (будет пять уровней вместо 20), запрет ИП оказывать услуги связи, внесудебный порядок лишения лицензии за повторные нарушения законодательства. Кусков раскрыл, все ли операторы связи сейчас способны обеспечить такую скорость интернета.

«Конечно, готовы вообще не все. В основном это могут позволить себе только крупные компании. Вопрос в том, насколько на сегодняшний день скорость 1 Гбит/с нужна дома. Потому что сейчас запускаются сотовые пятые поколения, но эти скорости не нужны всем подряд. То же самое касается и проводного интернета. Несмотря на количество устройств, которые есть дома, сегодня такие скорости избыточные. С другой стороны, необходимо, конечно, готовиться к будущему заранее, поэтому здесь нужно просчитать все возможные варианты инвестиций в замену оборудования, наличие этого оборудования, чтобы потом принимать какое-то решение», — рассказал он.