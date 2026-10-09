А цены тоже «улетят»? Почему россиянам не нужен интернет 1 Гбит/с в домах
Денис Кусков напомнил, что инфраструктура, обеспечивающая жителей интернетом, очень сильно разнится от региона к региону, так что сначала надо оценить финансовые вложения в обеспечение всех и каждого скоростью 1 Гбит/с.
Прежде чем вводить во всех многоквартирных домах скорость интернета не менее 1 Гбит/с, нужно подумать, кому она вообще будет нужна, каких затрат на новые сети это потребует и не вырастет ли цена для жителей в два раза. Об этом НСН рассказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
Минцифры предложит Госдуме законопроект, который обяжет операторов связи в течение 10 лет обеспечить все квартиры в многоквартирных домах интернетом на скорости не менее 1 Гбит/с на домохозяйство, пишет «Коммерсант». Реформа отрасли также предполагает упрощение системы лицензирования (будет пять уровней вместо 20), запрет ИП оказывать услуги связи, внесудебный порядок лишения лицензии за повторные нарушения законодательства. Кусков раскрыл, все ли операторы связи сейчас способны обеспечить такую скорость интернета.
«Конечно, готовы вообще не все. В основном это могут позволить себе только крупные компании. Вопрос в том, насколько на сегодняшний день скорость 1 Гбит/с нужна дома. Потому что сейчас запускаются сотовые пятые поколения, но эти скорости не нужны всем подряд. То же самое касается и проводного интернета. Несмотря на количество устройств, которые есть дома, сегодня такие скорости избыточные. С другой стороны, необходимо, конечно, готовиться к будущему заранее, поэтому здесь нужно просчитать все возможные варианты инвестиций в замену оборудования, наличие этого оборудования, чтобы потом принимать какое-то решение», — рассказал он.
При этом Кусков указал, что для обеспечения каждого домохозяйства скоростью 1 Гбит/с потребуются очень серьезные вложения, учитывая, что в каких-то регионах не то что старое оборудование, а интернета нет вообще.
«Обновление оборудования потребуется достаточно обширное. Потому что, во-первых, надо понять, что есть домохозяйства, где только кабельный интернет, там нет FTTB или каких-то других стандартов, которые обеспечивали бы возможность подключения на хороших скоростях. Каким-то домам необходимо будет провести отдельное волокно оптической линии связи, а где-то отстроить сеть заново, потому что ее нет. Во-вторых, у нас есть регионы, где вообще нет интернета, а они говорят про 1 Гбит/с. То есть это достаточно серьезные инвестиции со стороны компаний, и важно, чтобы они не привели к значительному росту цен, потому что если при этом цена возрастет в два-три раза, я думаю, большинство скажет, что им это не нужно. Хотелось, чтобы каждый человек в России имел одинаковые возможности», — подытожил он.
Ранее Кусков раскрыл НСН, что запустить сеть 5G на iPhone россиян шансы есть, все будет зависеть от того, как Россия в лице Минцифры донесет информацию до корпорации Apple.
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