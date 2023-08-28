«Звери» не выступят 1 сентября на «Газпром Арене»
Группа «Звери» объявила о переносе на декабрь концерта, который должен был состояться 1 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Новой датой концерта указано 15 декабря. При этом причины переноса не названы, это решение названо «вынужденным».
Комментарии к этому сообщению в соцсетях «Зверей» закрыты. Вместе с тем фанатам обещают вернуть полную стоимость билетов.
В конце мая был отменен концерт «Зверей» на Петербургском Международном экономическом форуме. СМИ связывали это с антивоенной позицией лидера группы Романа Билыка. В конце августа стало известно, что Рома «Зверь» поехал в Донбасс, где выступил перед участниками СВО, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru