«Звери» не выступят 1 сентября на «Газпром Арене»

Группа «Звери» объявила о переносе на декабрь концерта, который должен был состояться 1 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Новой датой концерта указано 15 декабря. При этом причины переноса не названы, это решение названо «вынужденным».

Рома «Зверь» выступил в Донбассе

Комментарии к этому сообщению в соцсетях «Зверей» закрыты. Вместе с тем фанатам обещают вернуть полную стоимость билетов.

В конце мая был отменен концерт «Зверей» на Петербургском Международном экономическом форуме. СМИ связывали это с антивоенной позицией лидера группы Романа Билыка. В конце августа стало известно, что Рома «Зверь» поехал в Донбасс, где выступил перед участниками СВО, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Официальная страница группы "Звери" в ВКонтакте, фотограф Алина Плинер
ТЕГИ:КонцертРок-музыка

Горячие новости

Все новости

партнеры