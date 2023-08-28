«Звери» не выступят 1 сентября на «Газпром Арене»

Группа «Звери» объявила о переносе на декабрь концерта, который должен был состояться 1 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Новой датой концерта указано 15 декабря. При этом причины переноса не названы, это решение названо «вынужденным».