В Театре наций состоялось вручение премии «Признание»
В Театре наций прошла церемония награждения лауреатов благотворительной премии «Признание», сообщает «Театралъ».
В этом году в числе лауреатов – артисты, художники, драматурги, балетмейстеры и концертмейстеры, всего 17 человек. Среди них и народная артистка РСФСР Алина Покровская, которая первая из всех получила награду, а также народный артист РСФСР Николай Мартон.
Премия «признание» учреждена благотворительным фондом поддержки деятелей искусства «Артист».
Ранее Актриса Неелова получила «Золотую маску» за вклад в развитие театрального искусства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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