В Театре наций состоялось вручение премии «Признание»

В Театре наций прошла церемония награждения лауреатов благотворительной премии «Признание», сообщает «Театралъ».

Лауреат «Золотой Маски» Марк Розовский рассказал о ценностях русского театра

В этом году в числе лауреатов – артисты, художники, драматурги, балетмейстеры и концертмейстеры, всего 17 человек. Среди них и народная артистка РСФСР Алина Покровская, которая первая из всех получила награду, а также народный артист РСФСР Николай Мартон.

Премия «признание» учреждена благотворительным фондом поддержки деятелей искусства «Артист».

Ранее Актриса Неелова получила «Золотую маску» за вклад в развитие театрального искусства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:Театр НацийБлаготворительностьПремияАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры